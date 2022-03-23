Александр Селихов покинул расположение сборной России

Вратарь «Спартака» Александр Селихов покинул расположение национальной команды России, сообщает пресс-служба сборной.
По окончании одной из тренировок голкипер почувствовал боль в спине. После медицинского обследования тренерский штаб национальной команды совместно с врачами сборной принял решение отпустить Селихова в расположение клуба.
«После проведения обследования из-за проблем со спиной тренерский и медицинский штабы сборной России приняли решение не рисковать здоровьем футболиста и по согласованию с врачом «Спартака» отпустили спортсмена в расположение клуба для дальнейшего лечения и подготовки к предстоящим матчам», — отметил старший врач сборной России Владимир Хайтин.
«Очень рад, что удалось поработать с Александром. Жаль, что провели всего две тренировки. Очень хотел бы, чтобы он побыстрее восстановился и своей игрой дал нам повод для нового приглашения в сборную», — сказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.
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