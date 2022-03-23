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Вернблум рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры

Вернблум рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры
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Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, почему принял решение завершить карьеру профессионального футболиста в возрасте 35 лет.

«Конечно, это было грустно. Но решение было принято за меня. Мне не удавалось работать. Я бегу трусцой по полю и получаю растяжение икры. Когда такое происходит снова и снова, это означает, что тело хочет сказать — мне достаточно. Но я провёл хорошую карьеру, и мне было любопытно, что будет дальше», — цитирует Вернблума Aftonbladet.

Понтус Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. С армейцами шведский опорник трижды становился чемпионом России, дважды завоёвывал Суперкубок и один раз — Кубок страны. В ходе своей карьеры 35-летний хавбек также выступал за «Гётеборг» и «АЗ Алкмар».

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