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Стали известны детали собеседования тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Стали известны детали собеседования тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг провёл встречу с руководством «Манчестер Юнайтед» и обсудил возможное назначение на пост наставника английской команды, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, тен Хаг задавал вопросы и бюджете «Манчестер Юнайтед» и планах команды на будущее. Отмечается, что уровень английского специалиста улучшился. Тен Хаг выразил надежду, что скоро сможет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» проведёт встречи с другими тренерами. На данный момент окончательное решение о новом тренере «красных дьяволов» не принято.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

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