Ринат Билялетдинов: если мы просто добавим в РПЛ две команды, в очередной раз принизим ФНЛ

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

«Вопрос в том, каким образом собрать эти 18 команд. Если к уже имеющимся мы просто добавим первое и второе место ФНЛ в Премьер-Лигу, то в очередной раз принизим ФНЛ, лишим другие команды возможности за что-то бороться. Получается, команды, занявшие третье и четвёртое места, весь сезон боролись впустую?



Если команды сохранятся по 14-е место, добавятся две команды из ФНЛ, а две другие сыграют стыковые матчи, то будет честно. Таким образом сохранится борьба в оставшейся части чемпионата. Иначе чемпионат можно не смотреть, сплошные товарищеские матчи.



А так, 18 команд будет нормальным вариантом. Можно увеличить число матчей. Даже если бы были еврокубки, можно было бы составить календарь для 18 команд», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.