Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Р. Билялетдинов: уход легионеров не повод для моратория на вылет. Играйте теми, кто есть!

Р. Билялетдинов: уход легионеров не повод для моратория на вылет. Играйте теми, кто есть!
Комментарии

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что уход легионеров не должен повлиять на принятие решения о моратории на вылет из Российской Премьер-Лиги.

«Никакой мораторий на вылет не нужен. Играйте теми, кто есть! Должны выходить резервные игроки, которые играли от случая к случаю — не вижу в этом катастрофы. Не считаю уход иностранцев поводом для моратория.

Какие-то клубы окажутся не в равных условиях, потому что легионеры уехали не из всех команд, но такая ситуация. Неправильно так круто переламывать регламент по ходу чемпионата. Мне интересно посмотреть молодёжь, игроков, которые редко играли — это их шанс. Пусть играют, бьются», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме
Ринат Билялетдинов: если мы просто добавим в РПЛ две команды, в очередной раз принизим ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022