Р. Билялетдинов: уход легионеров не повод для моратория на вылет. Играйте теми, кто есть!
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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что уход легионеров не должен повлиять на принятие решения о моратории на вылет из Российской Премьер-Лиги.
«Никакой мораторий на вылет не нужен. Играйте теми, кто есть! Должны выходить резервные игроки, которые играли от случая к случаю — не вижу в этом катастрофы. Не считаю уход иностранцев поводом для моратория.
Какие-то клубы окажутся не в равных условиях, потому что легионеры уехали не из всех команд, но такая ситуация. Неправильно так круто переламывать регламент по ходу чемпионата. Мне интересно посмотреть молодёжь, игроков, которые редко играли — это их шанс. Пусть играют, бьются», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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