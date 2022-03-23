Ди Канио: когда дела идут плохо, Дибала ведёт себя как большой плачущий ребёнок

Известный в прошлом футболист и тренер Паоло Ди Канио поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Пауло Дибале.



«Как сторонний наблюдатель, а не как директор «Ювентуса» я могу сказать: «Арривабене, продли контракт с ним на пять лет с зарплатой хоть € 20 млн. Мне плевать, если он будет мало играть, потому что я не потеряю от этого ничего».



С позиции директора я не могу себе позволить, чтобы в команде был 29-летний капитан, который проводит по 12-14 матчей за сезон. Эта математика за пределами моего понимания. Дибала действительно способен быть техничным лидером, но в команде не может быть такого эмоционально хрупкого игрока. Когда дела идут хорошо, он включается в важных матчах. Когда дела идут плохо, он ведёт себя как большой плачущий ребёнок», — приводит слова Ди Канио Sky Sport Italia.

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