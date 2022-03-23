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Испанский журналист заявил, что «Реал» покрывает Бэйла

Испанский журналист заявил, что «Реал» покрывает Бэйла
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Испанский журналист Антонио Ромеро заявил, что мадридский «Реал» не рассказывает всей правды о полузащитнике клуба Гарете Бэйле.

«Заявив о проблеме со спиной, Бэйл вновь даже не приехал на «Сантьяго Бернабеу», чтобы поддержать партнёров по команде. Карло Анчелотти и мадридский «Реал» покрывают его, хотя делать этого не стоит. Я думаю, они должны выложить на стол все карты, рассказать, что произошло на самом деле. А ведь было время, когда казалось, что уход Криштиану Роналду не так сильно скажется на «Реале», потому что у команды оставался Бэйл», — цитирует Ромеро AS.

Ранее стало известно, что Гарет Бэйл без ограничений тренируется в сборной Уэльса, хотя и пропустил матч 29-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». По информации источника, футболист готов помочь своей команде в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира – 2022 в Катаре.

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