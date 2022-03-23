Президент Федерации футбола Франции: хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»
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Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ поделился мнением о возможном уходе французского нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».
«Хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ». Для французского футбола полезно иметь в своей лиге одно из лучших футболистов мира, если не лучшего. У него больше шансов взять «Золотой мяч», играя за парижан, нежели в другом клубе», — приводит слова Ле Грэ RMC Sport.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Действующий контракт форварда с клубом истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 26 матчах чемпионата Франции, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее стало известно, что Мбаппе может перейти из французской команды в «Реал».
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