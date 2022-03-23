Исполком РФС отклонил предложение клубов РПЛ о моратории на вылет в текущем сезоне
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Исполком РФС отклонил предложение клубов РПЛ о моратории на вылет в текущем сезоне, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
Ранее клубы Российской Премьер-Лиги на рабочем совещании приняли решение вынести на повестку исполкома Российского футбольного союза вопрос о моратории на вылет команд в Футбольную национальную лигу.
Если бы комитет организации утвердил изменения, то по итогам сезона-2021/2022 из Высшей лиги не вылетела ни одна команда. На данный момент, согласно регламенту, из РПЛ вылетают две команды, занявшие последние места. Клубы, расположившиеся на 13-м и 14-м местах, попадают в стыковые матчи.
Также Исполком Российского футбольного союза (РФС) отказался от предложение РПЛ расширить лигу до 18 команд.
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