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В РФС отреагировали на информацию о решении не расширять РПЛ

В РФС отреагировали на информацию о решении не расширять РПЛ
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В РФС прокомментировали информацию о решении не расширять Российскую Премьер-Лигу и не вводить мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2021/2022.

«Все решения, принятые и принимаемые на исполкоме, будут опубликованы одновременно, по его завершении. По вопросу, вызвавшему наибольшее внимание, решение можем сообщить уже сейчас, оно следующее:

Принять к сведению предложение Российской Премьер-лиги об изменении системы ротации футбольных клубов между Российской Премьер-Лигой и Футбольной национальной лигой по итогам чемпионата России сезона-2021/2022. Дать поручение аппарату РФС совместно с РПЛ и ФНЛ подробнее изучить данный вопрос», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

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