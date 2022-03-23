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Арсен Захарян рассказал о самом тяжёлом моменте в карьере

Арсен Захарян рассказал о самом тяжёлом моменте в карьере
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян вспомнил дебют за сборную России и московский клуб, а также рассказал о переживаниях из-за пропуска чемпионата Европы.

«Мой дебют получился вдохновляющим. Здорово, когда тебе доверяют место в составе. Это признание того, что я заработал шанс своей работой на тренировках. Могу сказать, это меня вдохновило.

Перед первым матчем в основе «Динамо» сильно волновался. На прогулке перед игрой тренер заранее сказал мне, что буду в составе. Волнение было, но после первого касания мяча всё прошло. В сборной чуть поменьше переживал. Может быть, это связано с тем, что уже привык к большому футболу.

Пропуск чемпионата Европы, наверное, самый тяжёлый момент в моей карьере. Слава богу, никаких травм, никаких проблем у меня нет. Надеялся сыграть на Евро, готовился, но внезапно заболел ангиной. Так бывает, к сожалению», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Динамо».

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