Мостовой: по-спортивному решение РФС правильное. Не исключаю, что расширение РПЛ ещё будет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о решении не расширять Российскую Премьер-Лигу и не вводить мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2021/2022.



«По-спортивному это правильное решение. Остаётся совсем немного туров, но не исключаю возможности, что расширение будет позже. В огромнейшей стране всегда были отговорки на тему 18 команд в РПЛ. С учётом того, что мы можем быть заблокированы от международных турниров при начале нового чемпионата, решение нужно будет принять. По закону это правильно. Как чемпионат кончится, можно думать над разными вариантами. У нас и так половина не играет, решается только вопрос чемпиона. А по-спортивному играть надо конца. Жаль, что это происходит в такое сложное время», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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