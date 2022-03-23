«Клубам РПЛ надо выполнять регламент, принятый в начале сезона». Газзаев — о решении РФС

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев прокомментировал информацию о решении не расширять Российскую Премьер-Лигу и не вводить мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2021/2022.



«Весьма положительно оцениваю решение РФС отклонить предложения клубов по расширению и мораторию. Клубам РПЛ надо выполнять регламент, который принимали в начале сезона. Очень правильно, что всё будет проходить согласно спортивному принципу.



Вопросы о расширении Премьер-Лиги нужно садиться и обсуждать после чемпионата. Если мы оказались в такой изоляции, как сейчас, надо принимать продуманные решения: рассматривать реформы о расширении РПЛ и финансировании клубов, думать, как поступить с легионерами и многие другие вопросы. Время для этого есть», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.