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«Клубам РПЛ надо выполнять регламент, принятый в начале сезона». Газзаев — о решении РФС

«Клубам РПЛ надо выполнять регламент, принятый в начале сезона». Газзаев — о решении РФС
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев прокомментировал информацию о решении не расширять Российскую Премьер-Лигу и не вводить мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2021/2022.

«Весьма положительно оцениваю решение РФС отклонить предложения клубов по расширению и мораторию. Клубам РПЛ надо выполнять регламент, который принимали в начале сезона. Очень правильно, что всё будет проходить согласно спортивному принципу.

Вопросы о расширении Премьер-Лиги нужно садиться и обсуждать после чемпионата. Если мы оказались в такой изоляции, как сейчас, надо принимать продуманные решения: рассматривать реформы о расширении РПЛ и финансировании клубов, думать, как поступить с легионерами и многие другие вопросы. Время для этого есть», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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