Леонид Федун: судьи работают как в последний день

Владелец «Спартака» Леонид Федун после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) высказался о работе судей в Российской Премьер-Лиге.

«Судейство? Судьи работают как в последний день», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Сегодня, 23 марта, на заседании исполкома РФС было принято решение отказаться от расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Также было отклонено предложение клубов РПЛ о моратории на вылет из лиги в текущем сезоне. Если бы комитет организации утвердил изменения, то по итогам сезона-2021/2022 из Высшей лиги не вылетела ни одна команда. На данный момент, согласно регламенту, из РПЛ вылетают две команды, занявшие последние места. Клубы, расположившиеся на 13-м и 14-м местах, попадают в стыковые матчи.



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