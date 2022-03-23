Агент Сафонов: постоянная ругань Слуцкого с судьями негативно сказывается на «Рубине»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.



«Во-первых, есть руководство, которое выбирает тренера. А они уже дали понять, что не рассматривают возможность увольнения Слуцкого-тренера. При этом я считаю, что постоянная ругань Слуцкого с судьями негативно сказывается на «Рубине». В матче с ЦСКА все спорные решения были на тоненького, и они были приняты в пользу ЦСКА.



Говорят, что «Рубин» плохо играет, но есть отдельные игроки, которых готовы купить за серьёзные бабки. Например, того же Самошникова или Кварацхелию до его ухода из «Рубина». Жаль, Дрейер покинул Казань, ко двору пришёлся парень. Слуцкому в любом случае до конца сезона надо доработать и посмотреть, что там будет. От любви до ненависти один шаг», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».

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