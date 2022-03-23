Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов
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Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин рассказал, что Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.
«Подадим заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов — это важно», — передаёт слова Анохина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, сегодня, 23 марта, на заседании исполкома РФС было принято решение отказаться от расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Также было отклонено предложение клубов РПЛ о моратории на вылет из лиги в текущем сезоне. Все решения, принятые и принимаемые на исполкоме, будут опубликованы одновременно, по его завершении.
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