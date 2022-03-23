Созин: решение РФС – волевое. А кто путает политику и спорт, будет орать, что футбол убили

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о решении исполкома РФС отказаться от расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.
«Решение РФС – очень сильное и волевое. И оно точно не политическое. Нет ни одного повода расширять лигу. Желаю воли господину Дюкову, потому что сейчас начнётся его склонение к расширению. И все, кто путает политику и спорт, будет орать, что убили футбол. Но на самом деле его спасли. А если мы будем мыслить политически, то да – в каждом городе нужна команда РПЛ, и пусть играют, где хотят и как хотят.
Расширяя РПЛ, можно убить лигу командами без инфраструктуры: «Факел» домашние матчи играет на выезде, у «Алании» стадиона нет, «Оренбург» лицензирование пройти не может. Будут гарантии у всех 18 команд – окей. Но их нет и сейчас не будет. Так что решение на данный момент оставить всё как есть – взвешенное и мудрое. Неспортивно менять всё в разгар чемпионата.
И повторю: если получится сделать лигу U21, то проблем в нашем футболе будет меньше. Но сейчас молодых ребят в общую мясорубку запускать нельзя, мы их потеряем. А если хотите смотреть на воспитанников – ходите на их матчи. Но не ходят ведь!» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 23 марта 2022
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