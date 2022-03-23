Сайманов: не сказал бы, что вопрос о моратории на вылет закрыли. Всё будет рассматриваться

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал отказ исполкома РФС от предложения клубов РПЛ о моратории на вылет из лиги в текущем сезоне.

«Вопрос о расширении отложили, потому что каждый день какие-то новые санкции от УЕФА, ещё от кого-то. Решили посмотреть, что может быть дальше. Сейчас этот вопрос ставить преждевременно.



Не сказал бы, что вопрос о моратории на вылет закрыли. Всё будет рассматриваться. У нас есть много времени. Мы можем собраться, чтобы принять решение, а может быть, будут смотреть по результатам. Допускается, что клубы ФНЛ, которые будут подниматься по спортивному принципу, как «Оренбург» в том году, не пройдут определённые требования по лицензированию. Думаю, ничего такого нет», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.