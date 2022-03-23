Сайманов: «Рубин» не относится к числу клубов, которые могут не дотянуть до конца сезона

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб не имеет проблем с финансированием и сможет доиграть сезон.
«Рубин» не относится к числу клубов, которые могут не дотянуть до конца сезона из-за проблем с финансированием. У нас в этом плане всё нормально», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, 20 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал «Рубин». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
Московский ЦСКА набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» набрал 25 очков и идёт на 10-м месте в таблице.
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