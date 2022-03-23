Арсен Захарян: мой стиль приспособлен к европейскому футболу

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал о своём стиле игры.

«Я всю жизнь играл в центре полузащиты, даже до перехода в основной состав. Тренер поставил меня на фланг, и я там неплохо выступил. Понял основные принципы игры на этой позиции. Могу действовать и там, и там. Например, в недавнем матче со «Спартаком» начал первый тайм на фланге, а после перерыва сместился в середину поля. Никаких проблем.

Наша команда стремится играть по европейской модели футбола. Наш тренер — из Европы, у него соответствующий менталитет. Кроме того, он ставит нам как раз европейский футбол. Поэтому думаю, да, мой стиль приспособлен к такому футболу», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Динамо».