Арсен Захарян: мой стиль приспособлен к европейскому футболу
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал о своём стиле игры.
«Я всю жизнь играл в центре полузащиты, даже до перехода в основной состав. Тренер поставил меня на фланг, и я там неплохо выступил. Понял основные принципы игры на этой позиции. Могу действовать и там, и там. Например, в недавнем матче со «Спартаком» начал первый тайм на фланге, а после перерыва сместился в середину поля. Никаких проблем.
Наша команда стремится играть по европейской модели футбола. Наш тренер — из Европы, у него соответствующий менталитет. Кроме того, он ставит нам как раз европейский футбол. Поэтому думаю, да, мой стиль приспособлен к такому футболу», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Динамо».
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