Сайманов: большинство легионеров уедет, они эти деньги легко получат в другой лиге

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал ситуацию с легионерами в Российской Премьер-Лиге.

«Разговаривали со всеми легионерами, сказали, что примем любое их решение. Футбол футболом, но у всех своя судьба, своя жизнь. Кто-то не собирался уходить, в том числе Дрейер, а через два дня взял и уехал. Сейчас трудно прогнозировать. Мне кажется, большинство легионеров у нас уедет.



Условно, если легионер с небольшой зарплатой, перспективный, молодой может уйти в качестве свободного агента, то он, конечно, уйдёт. Он эти деньги, что мы платим, легко получит в другой лиге. Может, останутся те, кто получает высокие зарплаты — таких трудно найти. Остальные — все уйдут. Возможно, Дрейер вернётся. Но он говорил, что и не уедет. Как будет, так и будет. Пока уехал. Сложно прогнозировать. Мы не знаем, что будет дальше. Сейчас в сборные люди уехали. Не знаем, приедут или нет. Вроде приедут», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.