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Глава FIGC Гравина: «Ювентус» исключат из Серии А, если Суперлига станет реальностью

Глава FIGC Гравина: «Ювентус» исключат из Серии А, если Суперлига станет реальностью
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Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, что «Ювентус» будет исключён из Серии А, если проект европейской Суперлиги будет запущен.

«Этот договор — всего лишь гипотеза, но «Ювентус, будет исключён из Серии А, если Суперлига станет реальностью. Суперлига — неправильная реакция на реальную проблему. В Италии должны подумать о том, как сделать лигу более привлекательной для расширяющихся рынков», — приводит слова Гравины La Repubblica.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.

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