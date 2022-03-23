Глава FIGC Гравина: «Ювентус» исключат из Серии А, если Суперлига станет реальностью

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, что «Ювентус» будет исключён из Серии А, если проект европейской Суперлиги будет запущен.



«Этот договор — всего лишь гипотеза, но «Ювентус, будет исключён из Серии А, если Суперлига станет реальностью. Суперлига — неправильная реакция на реальную проблему. В Италии должны подумать о том, как сделать лигу более привлекательной для расширяющихся рынков», — приводит слова Гравины La Repubblica.



Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.

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