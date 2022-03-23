Гаджиев: не согласен с решением РФС. Нужно развивать футбол во всей стране и расширять РПЛ

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о решении не расширять Российскую Премьер-Лигу и не вводить мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2021/2022.
«Не совсем согласен с решением РФС отклонить вопрос о расширении Премьер-Лиги, но здесь нужно понимать все причины. Может, у них есть на это какие-то основания. Я изначально поддерживал идею клубов о расширении РПЛ. У нас есть клубы, инфраструктура, есть много хороших стадионов. Тем более сейчас у российских команд не будет международных игр.
Встаёт вопрос о том, все ли команды готовы финансово, потому что в игровых качествах у команд не очень большая разница. Я поддерживаю Галицкого, который говорил, что у нас гораздо больше команд из нижней части турнирной таблицы, которые отнимают очки у больших команд, чем в элитных чемпионатах.
Сегодняшняя ситуация с отстранением от европейских соревнований очень индивидуальная. Важно понимать, чем руководствовался Исполком РФС. Они могут иметь информацию, которой мы не владеем. Россия — большая страна, нужно развивать футбол во всей стране и расширять РПЛ», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 23 марта 2022
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