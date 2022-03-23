Дюков: большинство членов исполкома считает неправильным вводить мораторий и расширять РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение исполкома организации не расширять Российскую Премьер-Лигу до 18 команд.
«Что касается расширения, было принято решение принять к сведению информацию и сформировать рабочую группу, чтобы данный вопрос проработать и через какое-то время вынести предложение на рассмотрение исполкому РФС.
Экспресс-оценка данного предложения говорит о том, что клубы находятся в непростой ситуации, произошли экстраординарные события.
Более того, если бы мы сейчас приняли решение о моратории, то часть оставшихся в этом сезоне матчей РПЛ утратила бы спортивную составляющую и смысл», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В нынешнем розыгрыше РПЛ участвуют 16 клубов. На первом месте в турнирной таблице после 22 туров находится санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Динамо» (43) и ЦСКА (42).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 23 марта 2022
-
18:20
-
18:09
-
17:46
-
17:42
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:05
-
17:00
-
16:55
-
16:55
-
16:40
-
16:33
-
16:27
-
16:20
-
16:02
-
15:57
-
15:50
-
15:32
-
15:32
-
15:27
-
15:25
-
15:24
-
15:21
-
15:14
-
15:01
-
14:46
-
14:42
-
14:40
-
14:33
-
14:31
-
14:22
-
14:19
-
14:12