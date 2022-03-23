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Дюков: большинство членов исполкома считает неправильным вводить мораторий и расширять РПЛ

Дюков: большинство членов исполкома считает неправильным вводить мораторий и расширять РПЛ
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение исполкома организации не расширять Российскую Премьер-Лигу до 18 команд.

«Что касается расширения, было принято решение принять к сведению информацию и сформировать рабочую группу, чтобы данный вопрос проработать и через какое-то время вынести предложение на рассмотрение исполкому РФС.

Экспресс-оценка данного предложения говорит о том, что клубы находятся в непростой ситуации, произошли экстраординарные события.

Более того, если бы мы сейчас приняли решение о моратории, то часть оставшихся в этом сезоне матчей РПЛ утратила бы спортивную составляющую и смысл», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем розыгрыше РПЛ участвуют 16 клубов. На первом месте в турнирной таблице после 22 туров находится санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Динамо» (43) и ЦСКА (42).

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