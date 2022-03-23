Оливье Жиру: победа в чемпионате Италии — мечта моего детства. Я поддерживал «Милан»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал, что с детства мечтал о победе в чемпионате Италии.
«Интер» по-прежнему представляет собой угрозу, как и «Наполи» с «Ювентусом». Мы понимаем, что выиграть титул возможно, но для этого мы должны оставаться скромными и упорно трудиться до самого конца. Последние игры будут похожи на финал, мы выложимся в них на 200%, чтобы достичь поставленных целей.
Победа в чемпионате Италии – мечта моего детства. В детстве я болел за «Арсенал», но я также поддерживал «Милан», где играл мой любимый футболист – Андрей Шевченко. Я бы хотел выиграть скудетто, как и он.
У нас идеальное сочетание молодых и опытных игроков. Есть правильные компоненты. В прошлом были такие звёзды, как Неста, Роналдиньо, Пирло, Зеедорф, Индзаги, но у нас также есть большие имена и многообещающая молодёжь», – цитирует Жиру La Gazzetta dello Sport.
- 23 марта 2022
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