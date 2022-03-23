Александр Дюков рассказал подробности нового лимита на легионеров в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о новом лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Что касается вопроса лимита, то обсуждение было давно. Обсуждали с Минспорта. Было вынесено решение о переходе на следующее регулирование заявки – в заявке клубов должно быть не менее 12 доморощенных игроков – 4 из них должны быть подготовлены клубом. Значит, легионеров может быть 13 в заявке, а на поле не больше 8.



Данное предложение обсуждалось в совокупности с другой мерой – введение налога на легионеров, создание фонда из этих отчислений, средства откуда будут идти российским клубам, которые будут использовать молодых игроков. Но теперь решение по этой мере будет принято только после стабилизации финансовой и экономической ситуации.



Решение по лимиту стратегическое. Мы исходим из того, что нынешняя ситуация будет носить краткосрочный характер, а нам нужно принимать стратегические решения. Как только проект приказа Минспорта выйдет, бюро исполкома по лимиту решение примет. По лимиту была проведена аналитическая работа, мы нашли аргументы для Минспорта. Мы вышли на это общее решение. Данный лимит не обязывает же иметь 13 легионеров — это даёт свободу клубам. Это решение принято в интересах российского футбола», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.