РФС утвердил новый лимит на легионеров
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Сегодня, 23 марта, на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение об утверждении нового лимита на легионеров в чемпионате России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
На исполкоме РФС были приняты следующие решения:
- Установить начиная с сезона-2022/2023 гг. для участников чемпионата России по футболу среди клубов РПЛ обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле в матче чемпионата за один клуб могут находиться не более 8 легионеров.
- Установить начиная с сезона-2022/2023 гг. для участников чемпионата обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист для участия в чемпионате не менее 12 футболистов, являющихся доморощенными.
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Новость по темеПрезидент РПЛ: тема лимита на легионеров сейчас неактуальна
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