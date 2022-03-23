Зурико Давиташвили покинул «Арсенал»
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«Арсенал» покинул полузащитник Зурико Давиташвили. Об этом сообщает пресс-служба сборной Грузии. Игрок продолжит карьеру в «Динамо» Батуми.
20-летний грузинский полузащитник является воспитанником тбилисского «Динамо». В Российской Премьер-Лиге Зурико дебютировал в 2019 году в составе казанского «Рубина», за который сыграл 28 матчей и забил два мяча. Прошлый сезон Давиташвили провёл на правах аренды в волгоградском «Роторе». Полузащитник имеет опыт выступления за сборную Грузии (семь матчей).
Тульский «Арсенал» с 20 очками располагается на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (42) и ЦСКА (39). «Зенит» набрал 48 очков в 22 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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