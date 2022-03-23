В РФС не рассматривают возможность участия клубов из Беларуси и Казахстана в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможности приглашения клубов из Беларуси и Казахстана для участия в чемпионате России.

«Мы не рассматриваем возможность участия клубов из Беларуси и Казахстана в РПЛ. В будущем это возможно только при согласии УЕФА и ФИФА. Но сейчас мы не рассматриваем такую возможность», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России участвуют 16 клубов. На первом месте в турнирной таблице после 22 туров находится санкт-петербургский «Зенит», набравший 48 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Динамо» (43) и ЦСКА (42). Замыкают турнирную таблицу РПЛ «Уфа» и «Химки», у них по 18 очков.