«Или дадут, или посмеёмся». Уткин — о заявке России на проведение Евро
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Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал подачу заявки на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов в России.
«Вообще, конечно, это отличная новость — то, что РФС подал заявку на проведение Евро. Не знаю, кому это добавит оптимизма, но ведь это тончайший ход, ситуация win-win: или дадут, или посмеёмся», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 23 марта, на заседании исполкома РФС было принято решение отказаться от расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Также было отклонено предложение клубов РПЛ о моратории на вылет из лиги в текущем сезоне. Все решения, принятые и принимаемые на исполкоме, будут опубликованы одновременно, по его завершении.
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