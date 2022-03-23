Антон Шунин высказался о возвращении в сборную России

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал свой вызов в сборную России.

«Сбор проходит хорошо. Всё как всегда. Приятно вернуться — это главный момент. С Кафановым хорошо знакомы, на сборах часто пересекаемся. Понимаю требования, всё отлично. Разбираются в футболе все, но лучшими становится единицы. Кафанов даёт тонкие детали: огромное количество повторений помогает нам. Я взрослый и опытный игрок. Любое мнение и решение принимаю, но внутри не смирился. Начал работать дальше», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.