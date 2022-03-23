Антон Шунин: очень верю, что Шиманьски вернётся в «Динамо» после сборной
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин отреагировал на информацию, что полузащитник бело-голубых Себастьян Шиманьски может покинуть клуб.
«Моя игра с Бельгией? Не хотел бы возвращаться туда. Я разобрал эту игру и продолжаю двигаться дальше. Дивеева не удивил Лукаку? Это отличный игрок, но делиться тем, что у меня внутри, не совсем правильно. Надо сделать выводы.
У Динамо есть время немного отдохнуть, перезагрузиться и двигаться вперёд. Конечно, мы разбираем каждую игру, разберём и последний матч и будем двигаться дальше. Очень надеюсь, что все вернутся со сборов. Списывался с Шиманьским, но это останется между нами. Очень верю, что он вернётся», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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