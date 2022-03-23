Баринов: вы знаете, как люди говорят про нас, пускай останется на их совести. Нас душат

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался об отстранении российских клубов и национальной команды от участия во всех международных соревнованиях.

«Вы знаете, как люди с нами поступают и говорят про нас. Пускай останется на их совести. Не хочу говорить про отмену стыковых матчей. Сами знаете, как некоторые спортсмены говорили про нас. Нас душат.



Кто лидер команды? Да все. Много раз спрашиваете об этом. Все мы капитаны.



Наверное, кто-то теряет мотивацию от отсутствия еврокубков. Надо надеяться и верить, что скоро всё вернётся. Будем играть в ЛЧ, ЛЕ. Ситуация с чемпионатом мира очень печальная.



Моя мотивация? Постараться быть в призёрах, ставить максимальную цель — быть в тройке.



Есть надежда и шанс сыграть в Катаре? Хотелось бы верить в это. Но на данный момент, думаю, что шанса нет», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.