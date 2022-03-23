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Марсело Брозович продлил контракт с «Интером» до 2026 года

Марсело Брозович продлил контракт с «Интером» до 2026 года
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович заключил новое соглашение с итальянской командой. Об этом сообщает пресс-служба «нерадзурри».

Новое соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что по новому контракту Брозович будет получать € 7,5 млн с учётом бонусов. «Интер» набрал 60 очков. Миланцы занимают третье место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Брозович в 26 матчах итальянской Серии А отдал одну голевую передачу. Также на его счету гол и голевая передача в семи матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Брозович стал игроком «Интера» в 2015 году, перейдя из загребского «Динамо» на правах аренды. Это соглашение обошлось итальянскому клубу в € 3 млн. Затем «Интер» выкупил права на хорватского футболиста за € 5 млн.

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