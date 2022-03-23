Баринов заявил, что руководство «Локомотива» не обращалось с просьбой понизить зарплату
Поделиться
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что руководство клуба не обращалось к нему с просьбой понизить заработную плату.
«Руководство клуба не обращалось с просьбой понизить зарплату. Слышал, что в каких-то клубах обращались», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Ранее сообщалось, что в «Краснодаре» некоторые игроки согласились на временное снижение зарплаты. При этом отмечалось, что руководство «быков» в лице генерального директора Владимира Хашига отказалось гарантировать футболистам возврат денег при понижении заработных плат.
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.
Комментарии
- 23 марта 2022
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:33
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:07
-
19:03
-
18:54
-
18:53
-
18:51
-
18:47
-
18:44
-
18:41
-
18:35
-
18:33
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:20
-
18:09
-
17:46
-
17:42
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:05
-
17:00
-
16:55
-
16:55
-
16:40
-
16:33
-
16:27
Партнерский контент