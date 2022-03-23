Баринов заявил, что руководство «Локомотива» не обращалось с просьбой понизить зарплату

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что руководство клуба не обращалось к нему с просьбой понизить заработную плату.

«Руководство клуба не обращалось с просьбой понизить зарплату. Слышал, что в каких-то клубах обращались», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Ранее сообщалось, что в «Краснодаре» некоторые игроки согласились на временное снижение зарплаты. При этом отмечалось, что руководство «быков» в лице генерального директора Владимира Хашига отказалось гарантировать футболистам возврат денег при понижении заработных плат.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.