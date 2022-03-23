Валерий Карпин рассказал о задаче сборной России на мартовском сборе

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о задаче команды на мартовском сборе.

«Задача на этом сборе — вспомнить требования, которые были к отборочным матчам. Надо периодически всё вспоминать. По поводу заключительного дня сборов — думаем, как сделать. На тренировке не было Сарвели и Сафонова. У Матвея ушиб локтя, у Сарвели чуть напрягалась задняя. Ушёл пораньше Ионов — после ушиба побаливает колено», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.