Валерий Карпин рассказал о задаче сборной России на мартовском сборе
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о задаче команды на мартовском сборе.
«Задача на этом сборе — вспомнить требования, которые были к отборочным матчам. Надо периодически всё вспоминать. По поводу заключительного дня сборов — думаем, как сделать. На тренировке не было Сарвели и Сафонова. У Матвея ушиб локтя, у Сарвели чуть напрягалась задняя. Ушёл пораньше Ионов — после ушиба побаливает колено», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.
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