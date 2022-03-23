Валерий Карпин: возможно, у сборной будет двусторонка с молодёжной командой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о предстоящих матчах на тренировочном сборе.

«Молодёжка — резерв для первой сборной. Хотели бы, чтобы игроки поработали с нами и понимали требования.



Почему отказались от идеи матча с молодёжной? От идеи ещё не отказались, возможно, будет какая-то двусторонка. Закрытая от СМИ? Окончательного решения ещё нет. Не чувствую ли, что перегорел, как было раньше при совмещении? Сейчас нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.