Карпин: в 2008-м я вернулся в Россию и говорил о лимите — до 2018-го всем было по барабану

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал изменение формата лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Клубы первой пятёрки проголосовали против? Решение ещё не принято. Всем известно, что все смотрят за своим. Легионерская проблема уже никого не волнует. В 2008 году я вернулся в Россию и говорил про лимит, до 2018-го всем было по барабану», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

Сегодня было принято решение установить начиная с сезона-2022/2023 для участников чемпионата России по футболу среди клубов РПЛ обязательное требование по одновременному включению в заявочный лист не более 13 легионеров, из которых одновременно на поле в матче чемпионата за один клуб могут находиться не более 8 легионеров.