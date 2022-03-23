Валерий Карпин: насколько честно, что поляки сразу вышли в финал отбора к ЧМ? Нечестно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отстранении национальной команды от участия в международных соревнованиях. Напомним, из-за этого сборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
«Я бы настаивал на том, чтобы Польшу исключили, если бы у них была такая ситуация. Просто чтобы не играть с ними, их позиция понятна.
Будет интересно посмотреть, по какой схеме будет играть Польша в стыковых матчах. Буду ли желать не успеха? По барабану. Остальные сборные тоже не особо нас поддерживали.
Насколько честно, что поляки сразу вышли? Всё нечестно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.
- 23 марта 2022
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