Валерий Карпин: насколько честно, что поляки сразу вышли в финал отбора к ЧМ? Нечестно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отстранении национальной команды от участия в международных соревнованиях. Напомним, из-за этого сборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Я бы настаивал на том, чтобы Польшу исключили, если бы у них была такая ситуация. Просто чтобы не играть с ними, их позиция понятна.



Будет интересно посмотреть, по какой схеме будет играть Польша в стыковых матчах. Буду ли желать не успеха? По барабану. Остальные сборные тоже не особо нас поддерживали.



Насколько честно, что поляки сразу вышли? Всё нечестно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях.