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«Совсем с ума сошли?» Карпин эмоционально отреагировал на вопрос об отсутствии Дзюбы

«Совсем с ума сошли?» Карпин эмоционально отреагировал на вопрос об отсутствии Дзюбы
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин эмоционально отреагировал на вопрос об отсутствии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на мартовском сборе команды.

«Правда ли то, что объяснение по Дзюбе — это только прикрытие, а на самом деле мы договорились, что его в сборной больше не будет? Вы сейчас правда это? Я в шоке. Вы что, совсем с ума сошли?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Ранее Карпин заявил, что Дзюба готов приехать на следующий сбор национальной команды. Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.

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