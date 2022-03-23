«Совсем с ума сошли?» Карпин эмоционально отреагировал на вопрос об отсутствии Дзюбы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин эмоционально отреагировал на вопрос об отсутствии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы на мартовском сборе команды.

«Правда ли то, что объяснение по Дзюбе — это только прикрытие, а на самом деле мы договорились, что его в сборной больше не будет? Вы сейчас правда это? Я в шоке. Вы что, совсем с ума сошли?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Ранее Карпин заявил, что Дзюба готов приехать на следующий сбор национальной команды. Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.