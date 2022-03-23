Рамзан Кадыров поздравил «Ахмат» с решением суда по разблокировке клубного YouTube-канала

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о решении арбитражного суда Москвы по признанию блокировки YouTube-канала грозненского «Ахмата» незаконной. Google обязан восстановить доступ к клубному каналу, а также выплатить штраф.



«Я поздравляю с этой победой дорогого брата, президента ФК «Ахмат» Магомеда Даудова, команду и болельщиков нашего любимого клуба. Ни одной зарубежной компании не будет позволено безнаказанно нарушать права граждан и пренебрегать законами нашего государства», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.



Напомним, ранее Министерство финансов США ввело санкции против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции затронули активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе — «Ахмат». Позже был заблокирован YouTube-канал грозненского клуба.

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