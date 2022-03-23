Рамзан Кадыров поздравил «Ахмат» с решением суда по разблокировке клубного YouTube-канала

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о решении арбитражного суда Москвы по признанию блокировки YouTube-канала грозненского «Ахмата» незаконной. Google обязан восстановить доступ к клубному каналу, а также выплатить штраф.
«Я поздравляю с этой победой дорогого брата, президента ФК «Ахмат» Магомеда Даудова, команду и болельщиков нашего любимого клуба. Ни одной зарубежной компании не будет позволено безнаказанно нарушать права граждан и пренебрегать законами нашего государства», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Министерство финансов США ввело санкции против президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Санкции затронули активы Кадырова, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе — «Ахмат». Позже был заблокирован YouTube-канал грозненского клуба.
- 23 марта 2022
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:33
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:07
-
19:03
-
18:54
-
18:53
-
18:51
-
18:47
-
18:44
-
18:41
-
18:35
-
18:33
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:20
-
18:09
-
17:46
-
17:42
-
17:26
-
17:24
-
17:20
-
17:06
-
17:05
-
17:00
-
16:55
-
16:55
-
16:40
-
16:33
-
16:27