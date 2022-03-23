«Реал» доверяет Анчелотти и не ищет нового тренера

Руководство «Реала» не планирует увольнять главного тренера Карло Анчелотти. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, боссы «сливочных» хотят, чтобы итальянский специалист полностью отработал свой контракт, который истекает в 2023 году.

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:0.

Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».



В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь «Атлетико». «Сливочные» набрали 84 очка в 38 матчах.