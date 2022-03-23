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«Реал» доверяет Анчелотти и не ищет нового тренера

«Реал» доверяет Анчелотти и не ищет нового тренера
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Руководство «Реала» не планирует увольнять главного тренера Карло Анчелотти. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, боссы «сливочных» хотят, чтобы итальянский специалист полностью отработал свой контракт, который истекает в 2023 году.

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» разгромила мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой каталонского клуба со счётом 4:0.

Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».

В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь «Атлетико». «Сливочные» набрали 84 очка в 38 матчах.

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