Аспиликуэта рассказал о ситуации в «Челси» на фоне санкций против Абрамовича

Защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о проблемах в лондонском клубе на фоне санкций в отношении его владельца Романа Абрамовича.
«Мы живём в неопределённости, это наша реальность. С тех пор, как «Челси» выиграл клубный чемпионат мира, всё неопределённо.
Нам необходимо тренироваться по максимуму, а также быть сосредоточенными на матчах. С тех пор, как было объявлено о продаже клуба, мы добились хороших результатов. Остальное не в наших руках», — цитирует Аспиликуэту Cadena Ser.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
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