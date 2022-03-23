Карпин шутил с тренерами, полиция следила за тренировкой сборной России. Главные фото

23 марта в Подмосковье на учебно-тренировочной базе в Новогорске национальная команда России провела открытую тренировку в рамках недельных сборов.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о шансах национальной команды на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Надежда на ЧМ? Надежда есть, она умирает последней.



Игроки в нормальном состоянии. Конечно, расстроились из-за отмены стыков. Но узнали про это не вчера. Никто не радуется, но и не плачет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходит с 21 по 27 марта в Новогорске.