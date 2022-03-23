«Вест Хэм» хочет выручить € 180 млн за продажу полузащитника
Поделиться
Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс может летом покинуть команду, сообщает Sky Sports.
По информации источника, руководство «молотобойцев» смирилось с тем, что Райс может уйти. «Вест Хэм» хочет получить за своего вице-капитана £ 150 млн (€ 180 млн).
Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Райс является воспитанником «Вест Хэма». За основную команду полузащитник дебютировал в 2017 году. Контракт игрока с «молотобойцами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет € 75 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Райс сыграл в 28 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Комментарии
- 23 марта 2022
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:45
-
20:35
-
20:34
-
20:29
-
20:03
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:33
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:07
-
19:03
-
18:54
-
18:53
-
18:51
-
18:47
-
18:44
-
18:41
-
18:35
-
18:33
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:20
-
18:09
-
17:46
-
17:42
-
17:26
-
17:24
-
17:20
Партнерский контент