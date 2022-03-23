«Вест Хэм» хочет выручить € 180 млн за продажу полузащитника

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс может летом покинуть команду, сообщает Sky Sports.



По информации источника, руководство «молотобойцев» смирилось с тем, что Райс может уйти. «Вест Хэм» хочет получить за своего вице-капитана £ 150 млн (€ 180 млн).



Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».



Райс является воспитанником «Вест Хэма». За основную команду полузащитник дебютировал в 2017 году. Контракт игрока с «молотобойцами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет € 75 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Райс сыграл в 28 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.