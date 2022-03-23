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«Вест Хэм» хочет выручить € 180 млн за продажу полузащитника

«Вест Хэм» хочет выручить € 180 млн за продажу полузащитника
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс может летом покинуть команду, сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство «молотобойцев» смирилось с тем, что Райс может уйти. «Вест Хэм» хочет получить за своего вице-капитана £ 150 млн (€ 180 млн).

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Райс является воспитанником «Вест Хэма». За основную команду полузащитник дебютировал в 2017 году. Контракт игрока с «молотобойцами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет € 75 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Райс сыграл в 28 матчах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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