Василий Уткин: теперь заново нужно понять, для чего нужно соревноваться в РПЛ

Спортивный комментатор Василий Уткин высказался об исключении российских клубов из еврокубков.

«Самое главное, что теперь заново нужно понять, для чего нужно соревноваться в России. Скорее всего, русские клубы останутся без Лиги чемпионов, без Лиги Европы, а это всегда было важной статьёй дохода и точкой спонсорского интереса. Отъезд легионеров многие считают нарушением спортивного принципа, потому что у кого-то уехало восемь человек, у кого-то два, у кого-то, как у ЦСКА, пока все на месте.

Стоит сказать, что такого приобретения как Юсуф Языджи в чемпионате России давно не было. Он круто начал, но это половина всего дела. Шюррле тоже здорово начал. ЦСКА, оказывается, платит своим легионерам по актуальному на момент выплаты курсу валюты. Вот и судите сами — у кого легионеры ускакали, а у кого продолжают играть и зажигать», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.