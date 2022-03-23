Уткин: самое яркое приобретение «Спартака» — возвращение Заремы в публичное пространство

Спортивный комментатор Василий Уткин оценил высказывания жены владельца «Спартака» Заремы Салиховой о судействе в момент столкновения защитника красно-белых Айртона с Кириллом Гоцуком в матче с «Нижним Новгородом».

«Конечно, самым ярким приобретением «Спартака» всё равно безоговорочно остаётся возвращение Заремы Салиховой в общественное пространство. На днях она прекрасным образом отреагировала на слова главы РПЛ Ашота Хачатурянца о жёстком приёме Гоцука.

В последнее время у нас часто встаёт вопрос о том, что судей ругать нельзя. В последнее время в этом плане неплохо отличался Леонид Слуцкий, у которого сейчас почти ничего не получается в «Рубине», ещё и игроки уезжают», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.