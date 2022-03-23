Уткин: почему в Париже запил Неймар? Видимо, он как-то сочувствует нашему футболу
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Российский спортивный комментатор Василий Уткин высказался по поводу информации о проблемах с алкоголем нападающего «Пари Сен-Жермен» бразильца Неймара.
«Весь мир ополчился против нас, кроме, возможно, одного человека. Иначе как объяснить, что в Париже, оказывается, запил Неймар? Наверное, он как-то тайно сочувствует происходящему в российском футболе, другой причины я не нахожу, мне кажется, у него вполне благополучная жизнь. Впрочем, это частная информация одного из журналистов, во Франции сейчас вообще много людей, недовольных отношением ведущих футболистов «Пари Сен-Жермен». Кажется, это пока единственный человек, который сохраняет сочувствие к нашему скорбному положению», — сказал Уткин на своём Youtube-канале.
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