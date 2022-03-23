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«Брешия» отправила в отставку главного тренера Филиппо Индзаги

«Брешия» отправила в отставку главного тренера Филиппо Индзаги
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Главный тренер «Брешии» Филиппо Индзаги был отправлен в отставку, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

48-летний Индзаги возглавил «Брешию» в июне прошлого года. В данный момент команда идёт на пятом месте в турнирной таблице Серии В, второго по силе итальянского дивизиона. После 31 сыгранного тура «Брешия» имеет в своём активе 54 очка.

Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто». Напомним, Индзаги завершил карьеру игрока в 2012 году. В качестве футболиста Филиппо играл за «Ювентус», «Милан», «Парму», «Аталанту» и другие команды. Вместе со сборной Италии Индзаги стал серебряным призёром чемпионата Европы 2000 года и победителем чемпионата мира 2006 года.

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