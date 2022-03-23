«Рома» заинтересована в подписании хавбека саудовского «Аль-Насра»

Полузащитник саудовского «Аль-Насра» Андерсон Талиска может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 28-летнего игрока заинтересована «Рома», сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, футболиста хочет видеть в своём составе главный тренер «джаллоросси» Жозе Моуринью. «Аль-Наср» может потребовать около € 12 млн за продажу Талиски.



Бразилец играет за «Аль-Наср» с 2021 года, куда перешёл из «Бенфики» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11,5 млн.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии Талиска сыграл в 23 матчах, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

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